Una celebre cantante statunitense ha presentato numerose domande di registrazione di marchi per tutelare voce, immagine e frasi, in risposta all'uso dell'intelligenza artificiale. Recentemente, un'importante testata giornalistica l'ha inserita in una classifica dei migliori cantautori americani ancora in attività. La notizia arriva in un momento in cui la tutela dei diritti legati alla propria identità digitale diventa sempre più centrale nel settore musicale.

Il New York Times l’ha appena inserita nella lista dei 30 migliori cantautori americani viventi, ma c’è un motivo se Taylor Swift è diventata una delle artiste più famose e remunerate al mondo: oltre al talento da musicista e cantante, nel corso degli anni ha saputo tutelare i propri investimenti, e l’ultima sua mossa rispecchia il suo essere imprenditrice di se stessa. Taylor Swift brevetta se stessa per proteggersi dall’IA. Lo scorso 24 aprile Swift, che a breve convolerà a nozze con il campione di football Travis Kelce, ha depositato diverse domande di registrazione di marchi a suo nome attraverso la sua società, la TAS Rights Management....🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Taylor Swift ha depositato diverse domande di registrazione di marchi a suo nome per proteggere dall'intelligenza artificiale voce, immagine e frasi

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