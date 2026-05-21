La proposta del centro culturale | Lasciateci alla Fabbrica del Vapore con un contratto lungo un secolo

Un centro culturale ha avanzato una proposta per ottenere un contratto di durata centenaria per l’uso di uno spazio in una ex fabbrica. La richiesta mira a garantire stabilità e prospettive di lungo termine per gli spazi dedicati alla creatività. La proposta ha suscitato reazioni che si sono estese oltre i confini cittadini, attirando l’attenzione di media nazionali ed europei. La discussione si concentra sulla necessità di evitare la precarizzazione degli ambienti dedicati all’arte e alla cultura, promuovendo progetti di lunga durata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La proposta lancia un messaggio alla città, apre un dibattito nazionale ed europeo, perché di fronte alla "precarizzazione degli spazi creativi senza visioni di lungo periodo" servirebbe un progetto di ampio respiro, da qui al prossimo secolo. Per questo il centro socio-culturale Tempio del futuro perduto, che si affaccia su via Nono, ha presentato al Comune di Milano una manifestazione di interesse per il lotto 10 della Fabbrica del Vapore, dove l’associazione opera dal 2018, chiedendo di avviare una "riflessione pubblica e istituzionale" sul diritto di superficie per i prossimi 99 anni. Chiede un inedito contratto, valido fino al 2125, come "esperimento civico" da seguire per valorizzare le comunità culturali indipendenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La proposta del centro culturale: "Lasciateci alla Fabbrica del Vapore con un contratto lungo un secolo" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento SchoolVision: alla Fabbrica del Vapore i giovani incontrano la musicaMilano, 25 marzo 2026 - Musica e spettacolo protagonisti alla Fabbrica del Vapore di Milano nel fine settimana di sabato 28 e domenica 29 marzo con... Milano, inaugurato il Museo del Patriarcato alla Fabbrica del VaporeIn mostra 27 cimeli, diorami e installazioni multimediali (quattro delle quali inedite) simbolo del gender gap. Fabbrica del Vapore, il Tempio del Futuro Perduto chiede il diritto di superficie per 99 anniIl Tempio del Futuro Perduto, il centro socio-culturale che si affaccia su via Luigi Nono, ha depositato presso il Comune di Milano una manifestazione di interesse per il lotto 10 di Fabbrica del Vapo ... milanotoday.it La Fura dels baus a novembre alla Fabbrica del VaporeLa storica compagnia catalana Fura dels baus torna a Milano a novembre, alla Fabbrica del vapore. Con Sons: to be or not to be, reinterpretazione di un classico come Amleto. Per lanciare il nuovo ... rainews.it