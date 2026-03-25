SchoolVision | alla Fabbrica del Vapore i giovani incontrano la musica

Milano, 25 marzo 2026 - Alla Fabbrica del Vapore si svolge un evento dedicato ai giovani, con focus su musica e spettacolo. L’iniziativa prevede concerti e attività artistiche pensate per coinvolgere il pubblico giovanile, con interventi di artisti e performer. La giornata include anche laboratori e incontri, con ingresso aperto al pubblico e senza necessità di prenotazione.

Milano, 25 marzo 2026 - Musica e spettacolo protagonisti alla Fabbrica del Vapore di Milano nel fine settimana di sabato 28 e domenica 29 marzo con SchoolVision, ovvero il talent delle scuole superiori: workshop, masterclass e talk caratterizzeranno l’evento che unisce didattica, laboratorio e confronto diretto con professionisti del settore. Scrittura, produzione, performance e comunicazione saranno gli argomenti trattati durante questo fine settimana intensivo dedicato soprattutto ai giovani interessati ad approfondire competenze artistiche e professionali. Il programma. Attività pratiche, lavoro di gruppo e momenti di confronto con esperti del settore: sabato 28 e domenica 29 marzo saranno tanti gli eventi alla Fabbrica del Vapore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - SchoolVision: alla Fabbrica del Vapore i giovani incontrano la musica Articoli correlati Leggi anche: Milano diventa la capitale del mondo. Da Vance a Rubio, ecco chi ci sarà alla cena olimpica con Mattarella alla Fabbrica del Vapore Milano, inaugurato il Museo del Patriarcato alla Fabbrica del VaporeIn mostra 27 cimeli, diorami e installazioni multimediali (quattro delle quali inedite) simbolo del gender gap. Tutti gli aggiornamenti su SchoolVision alla Fabbrica del Vapore i... Luca Vernizzi: Macro Pop alla Fabbrica del VaporeTra le opere esposte emergono otto tele monumentali e due dipinti di grandi dimensioni su legno. A questi si affianca una serie di ritratti di piccolo formato su carta, realizzati con tecniche diverse ... it.blastingnews.com Una mostra che ne contiene tre, la Spagna del '900 protagonista alla Fabbrica del vaporeÈ un viaggio dal surrealismo al neoclassicismo, dall'incisione, alle ceramiche, alle illustrazioni per vari committenti. Alla Fabbrica del vapore tre icone dell'arte del novecento. Tre spagnoli: Mirò, ... rainews.it