La proposta che punta sulla cultura i Radicali mettono al centro artisti e docenti
Alle elezioni di Venezia del 24 e 25 maggio, i Radicali presentano una lista formata da persone coinvolte nel settore dell’arte, della cultura e dell’istruzione. La proposta si basa sulla valorizzazione di artisti e docenti, con l’obiettivo di mettere al centro questi ambiti nelle attività politiche e amministrative. La lista include candidati con esperienze dirette nei rispettivi settori, puntando a rappresentare le esigenze e le istanze di queste realtà.
I Radicali, alle elezioni di Venezia del 24 e 25 maggio, propongono una squadra composta da figure legate al mondo dell’arte, della cultura e della formazione. Il gruppo porta nel dibattito elettorale il rapporto tra produzione culturale e qualità della vita urbana, il ruolo delle istituzioni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Tafoya Slams Minnesota Leadership, Campaigns on Accountability in Senate Bid (17 mins) | 04-13-26
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