La proposta che punta sulla cultura i Radicali mettono al centro artisti e docenti

Alle elezioni di Venezia del 24 e 25 maggio, i Radicali presentano una lista formata da persone coinvolte nel settore dell’arte, della cultura e dell’istruzione. La proposta si basa sulla valorizzazione di artisti e docenti, con l’obiettivo di mettere al centro questi ambiti nelle attività politiche e amministrative. La lista include candidati con esperienze dirette nei rispettivi settori, puntando a rappresentare le esigenze e le istanze di queste realtà.

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