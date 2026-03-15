Ora! di Michele Boldrin la proposta di centro che punta sulla terziarizzazione

Michele Boldrin presenta a Venezia il partito “Ora!”, recentemente fondato, e la sua proposta politica ed economica. La formazione si concentra sulla terziarizzazione come elemento chiave del programma. Boldrin è il segretario nazionale del partito, che ha iniziato la sua attività pochi mesi fa. La presentazione si è svolta nel centro storico della città.

I rappresentanti del partito hanno incontrato la cittadinanza a Mestre in vista delle elezioni amministrative. «La città è povera. Valutiamo alleanze, ma intanto andiamo avanti» Michele Boldrin porta a Venezia la sua proposta politica ed economica condensata nel partito “Ora!”, fondato pochi mesi fa, di cui è il segretario nazionale. Sabato 14 marzo, assieme al coordinatore locale Tiziano Conselvan, ha incontrato la cittadinanza a Mestre, nel centro civico di via Sernaglia. Tra il pubblico c'era anche Claudio Vernier, ex presidente dell'associazione Piazza San Marco, che nelle scorse settimane aveva espresso l'ipotesi di «metterci la faccia» in vista delle elezioni amministrative di maggio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Articoli correlati Conferenza capigruppo: al centro la proposta di legge sulla continuità dei servizi sanitariLa Conferenza capigruppo esamina la proposta di legge per garantire la continuità dei servizi sanitari regionali in attesa dell’emendamento al... Zucchetti Centro Sistemi punta sulla robotica professionale per la manutenzione del verdePresentata la nuova strategia Ambrogio Professional: innovazione, AI e formazione per rivoluzionare la cura delle grandi aree verdi Zucchetti Centro... Contenuti utili per approfondire Michele Boldrin Temi più discussi: L'economista Boldrin (Ora) attacca: La politica resti fuori dalle aziende. Il Mezzogiorno torni a fare impresa; Il centro liberale sbaglia diagnosi; La Costituente liberale slitta e Calenda temporeggia, ma l’asse con Marattin si farà; Taranto, confronto pubblico sul futuro dell’ex Ilva tra industria, salute e responsabilità politiche. L'economista Boldrin (Ora) attacca: «La politica resti fuori dalle aziende. Il Mezzogiorno torni a fare impresa»Il caso, sempre più intricato, dell’ex Ilva, la vicenda dei fondi pugliesi per il turismo, lo stato dell’economia meridionale e i riflessi del conflitto in Iran. È un ragionamento a tutto campo quello ... lagazzettadelmezzogiorno.it Da associazione politica a partito: Drin Drin diventa Ora!. Il congresso a Abano TermeDa associazione politica a partito. In tredici mesi Drin Drin, fondata dall’economista Michele Boldrin e dall’imprenditore Alberto Forchielli, diventa Ora!: all'Alexander Palace di Abano Terme i 373 ... rainews.it Un'alternativa per Venezia: presentazione programma e dialogo con la cittadinanza Un incontro aperto con il Segretario nazionale di ORA! Michele Boldrin per presentare il programma in vista delle elezioni comunali di Venezia. Venezia ha bisogno di un pro facebook