Licei proposta su I Promessi sposi | si punta sulla scelta dei docenti

Un nuovo progetto sui classici nei licei prevede una modifica nell’approccio allo studio di “I Promessi Sposi”, con particolare attenzione alla scelta dei docenti. La proposta suggerisce di spostare lo studio dell’opera al quarto anno, consentendo così agli studenti di affrontarla in modo più approfondito e completo. La modifica mira a migliorare la comprensione dei testi classici e a favorire un approccio più maturo e consapevole da parte degli studenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui