Nella settimana dal 2 all’8 maggio, i protagonisti della telenovela spagnola si troveranno a dover affrontare nuove decisioni e situazioni inaspettate. Catalina e Adriano saranno coinvolti in momenti decisivi legati al loro ruolo di duca, mentre la trama si sviluppa con vari colpi di scena che cattureranno l’attenzione degli spettatori. La narrazione si concentra sugli sviluppi dei personaggi principali e sulle loro scelte future.

Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 2 all’8 maggio, assisteremo ai preparativi per la partenza di Romulo ed Emilia. Nel corso dei nuovi episodi ci sarà spazio anche per i dubbi di Catalina e Adriano sulla faccenda dei titoli nobiliari. La Promessa, trame puntate italiane dal 2 all’8 maggio. Curro ferma Esmeralda nell’hangar e – pur avendole raccontato tutto – non riesce a ottenere le risposte che vuole. Più tardi, parlando con Lope, i due discutono dei rischi legati alla sua impulsività. Intanto Martina rimprovera duramente Jacobo per aver raccontato a Lisandro i sospetti di Catalina e Adriano sul titolo nobiliare, ordinandogli di non intromettersi mai più.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 2 all’8 maggio: Catalina e Adriano accettano il titolo di duca?

Notizie correlate

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 21 al 27 febbraio 2026: Catalina e Adriano preparano il matrimonio di nascostoCosa ci riserveranno i nuovi episodi della telenovela spagnola La Promessa in onda dal 21 al 27 febbraio? Al centro dei riflettori troveremo le nozze...

La Promessa: Catalina e Adriano bloccati a Palazzo, il piano del Duca funzionaEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Catalina e Adriano restano a Palazzo per non insospettire il temibile Duca, Manuel...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: La Promessa, anticipazioni settimanali dal 25 aprile al 1 maggio: Leocadia tenta di allontanare Angela, Man...; La Promessa soap su Rete 4, anticipazioni delle puntate; La promessa, anticipazioni 27 aprile-3 maggio: il mistero del cianuro, si scopre la verità; La promessa anticipazioni 27 aprile 2026: Emilia sogna in grande ma per Pia sarà una delusione!.

Anticipazioni La Promessa dal 4 al 10 maggio 2026: Romulo lascia il palazzo, Esmeralda rivela il quaderno dei mandantiAnticipazioni La Promessa 4-10 maggio 2026: Romulo lascia il palazzo, Esmeralda rivela il quaderno, Petra torna pronta a tutto. lifestyleblog.it

Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° maggio 2026Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna, in onda su Canale 5, e de La Promessa, su Rete 4, che andranno in onda oggi, 1° maggio ... comingsoon.it

PIANO CASA: promessa mantenuta!! Oltre 60 mila case popolari da assegnare e ristrutturare entro un anno per chi ne ha diritto. Contributo di 400 euro al mese ai genitori separati che devono lasciare la casa dove abitavano. Dalle parole ai fatti! - facebook.com facebook

Coventry, il ritorno in Premier e la promessa mantenuta: abbonamento regalato a 5.000 tifosi x.com