La prima puntata di Canzonissima 2026 è andata in onda ieri sera, con Malika Ayane che ha aperto la gara. La presentatrice Milly Carlucci è entrata in studio intorno alle 21:25, dando il via ufficiale alla trasmissione mentre la cantante interpretava Zum Zum Zum. La serata ha visto scatenarsi i partecipanti e il pubblico da casa, con musica e spettacolo.

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© Davidemaggio.it - Canzonissima 2026, diretta prima puntata: apre la gara Malika Ayane

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