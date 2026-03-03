Ci vediamo a Casa Dalla dove la musica di Lucio è viva | da Corsi a Rocco Hunt Eddie Brock e Malika Ayane i vincitori dei ‘Ballerini’

A Casa Dalla si svolge un evento musicale dedicato a Lucio, con artisti come Corsi, Rocco Hunt, Eddie Brock e Malika Ayane che si esibiscono. I vincitori dei ‘Ballerini’ sono presenti, e lo spazio è animato da musica e partecipazione. La serata riunisce varie generazioni di artisti e pubblico in un ambiente che celebra la musica dal vivo.

Bologna, 3 marzo – È uno spazio vivo Casa Dalla, un luogo dove la presenza tangibile della straordinaria avventura umana e artistica del cantante bolognese scomparso nel 2012 si percepisce in ogni ambiente, da quelli della ricerca sonora a quelli del gioco e delle partite del Bologna viste con gli amici. Scenario perfetto per il programma televisivo, Ci vediamo da Lucio che va in onda oggi su Raidue in seconda serata, con la conduzione di Elenoire Casalegno e la partecipazione dei più rappresentativi e originali artisti della nuova musica italiani, che si muovono tra le varie stanze, ricordando e rendendo omaggio al cantautore. Eleonoire Casalegno nella casa di Lucio Dalla a Bologna Durante la trasmissione verranno assegnati i premi “Ballerini Dalla“. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ci vediamo a Casa Dalla, dove la musica di Lucio è viva: da Corsi a Rocco Hunt, Eddie Brock e Malika Ayane, i vincitori dei ‘Ballerini’ CIAO – Rassegna Lucio Dalla, premi a Lucio Corsi, Tropico, Malika AyaneAssegnati i premi di Ciao! rassegna Lucio Dalla 2026 a Lucio Corsi, Malika Ayane, Tropico e tanti altri. Altri aggiornamenti su Casa Dalla Discussioni sull' argomento Ci vediamo da Lucio dalla casa di Lucio Dalla; Il 3 marzo su Rai2 torna Ci vediamo da Lucio: Bologna celebra CIAO – Rassegna Lucio Dalla tra memoria, musica e futuro; Tutti a casa di Lucio: uno speciale il 3 marzo su Rai2; Dove il turismo del futuro incontra le radici del passato: 100 anni di storia tra Molfetta e Hoboken. Lucio Dalla: su Rai2 in onda lo speciale Ci vediamo da Lucio dalla casa del cantautore bologneseUn viaggio musicale unico, dentro gli spazi più intimi della casa di Lucio Dalla: è Ci vediamo da Lucio, che Rai Cultura propone martedì .. ondarock.it "Dalla parte di lei." Di Alba De Céspedes. "In quella casa si nasceva senza gioia, si moriva senza drammi, rispettosi della buona educazione." Aprire e chiudere questo libro è uno UAU continuo. L'ho appena finito e penso ci metterò un po' per mettere tutti i pe - facebook.com facebook Dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald #Trump ha dichiarato che l’operazione militare in #Iran è in netto anticipo rispetto alle anticipazioni formulate dagli esperti e che gli Stati Uniti dispongono delle capacità necessarie per prolungare l’inter x.com