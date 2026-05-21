La pizza londinese spopola sui social | è destinata a diventare la migliore al mondo

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una pizza di origine londinese sta attirando molta attenzione sui social network, grazie alla sua crescente popolarità. Negli ultimi giorni, numerose immagini e commenti hanno mostrato come questa specialità abbia conquistato un vasto pubblico online. La sua diffusione ha portato a confronti con altre pizze famose, alimentando discussioni tra appassionati di cucina. Al momento, la pizza londinese viene considerata tra le più apprezzate e discusse nel panorama gastronomico digitale.

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