Sal Da Vinci la versione giapponese di Per sempre sì spopola sui social - VIDEO

Non si arresta il grande successo di Sal Da Vinci e della sua canzone “Per sempre sì”, vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo. Il brano sta conquistando tutte le classifiche, anche alcune europee grazie alla curiosità della partecipazione - ormai certa - all'Eurovision. Sui social, nelle ultime ore, sta anche spopolando una versione alternativa, creata - però - con l'intelligenza artificiale. La canzone dell'artista partenopeo, infatti, è stata rifatta in giapponese. Comparsa sulle principali piattaforme social, sta riscuotendo un grande successo- Per molti appassionati, il brano somiglia tanto ad una sigla anime e tanti sono i commenti soddisfatti e i paragoni eccellenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

