Durante le ultime ore si è diffusa la notizia di una proposta di matrimonio avvenuta tra due ballerini professionisti del programma televisivo “Ballando con le stelle”. Una delle protagoniste ha condiviso un messaggio sui social in cui esprimeva entusiasmo per l’evento, mentre alcuni dettagli sulla relazione rimangono ancora poco chiari. La notizia ha suscitato curiosità tra i fan e gli appassionati dello show.

Qualche ora dopo il dubbio rimane su cosa si cela dietro l’improvvisa proposta di matrimonio di due dei ballerini professionisti di “Ballando con le stelle ” Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti. Nonostante questo l’ex compagna di avventure dello show di Rai Uno di Perotti, Andrea Delogu, è intervenuta a commentare sotto il video del momento romantico pubblicato sui social: ” “Impazziscoooo, io lancio petali di rosa, io lancio i petali”. “Abbiamo provato a tenere tutto segreto nell’ultimo periodo, ma forse non è più possibile. Dobbiamo farvi un annuncio”, così Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina hanno mostrato con un video una inaspettata proposta di matrimonio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Impazzisco! Io lancio petali di rosa, io lancio i petali”: Andrea Delogu al settimo cielo per la proposta di matrimonio dell’amico Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina

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