La Pietà 2004, squadra neopromossa, ha concluso il girone B di Prima Categoria al terzo posto con 50 punti. Nei giorni scorsi, il club ha pubblicato un messaggio di saluto rivolto a un mister che ha guidato la squadra in questa stagione, ringraziandolo per la passione e il lavoro svolto. La squadra ha registrato risultati positivi durante il campionato, che si è appena concluso, e ora si prepara per le future sfide.

Da neopromossa, la Pietà 2004 ha chiuso al terzo posto il girone B di Prima Categoria con 50 punti, mancando la qualificazione ai playoff solo perchè il Monsummano retrocesso dalla Promozione (secondo a quota 62 punti) è riuscito a far scattare la "forbice" e a qualificarsi direttamente alla fase regionale degli spareggi. E nelle scorse ore si è concluso ufficialmente un ciclo: Gianfranco Trupia, il tecnico che lo scorso anno ha guidato il club alla promozione e nel torneo appena concluso l’ha portato tra le prime tre, ha chiuso il proprio percorso al Faggi. La dirigenza ha fatto sapere che Trupia non sarà più l’allenatore della prima squadra, con il nome del sostituto che sarà ufficializzato nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Pietà saluta mister Trupia: "Grazie per la passione e il lavoro"

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La Pietà saluta mister Trupia: Grazie per la passione e il lavoroIl nome del sostituto sarà ufficializzato i prossimi giorni. La squadra ha chiuso il campionato al terzo posto. lanazione.it