Gigi saluta la finestra di febbraio | Grazie Azzurri

Gigi Datome ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui saluta il mese di febbraio e ringrazia gli Azzurri. Nel post, il giocatore si rivolge ai suoi follower, accompagnando il testo con una foto o un video. La comunicazione si concentra sui ringraziamenti e sulla conclusione del mese, senza ulteriori dettagli o commenti.

Due affermazioni di rilievo marcano il percorso di qualificazione alla Coppa del Mondo 2027, insediato contro la Gran Bretagna. Le vittorie ottenute, una a Livorno e l’altra a Newcastle, testimoniano coesione, rigore tattico e continuità di rendimento dell’ItalBasket. L’attenzione è rivolta all’impegno quotidiano del gruppo e alla gestione delle finestre di campionato, elementi chiave per preparare la fase decisiva dell’obiettivo comune. La sfida di Livorno si è distinta come quella meno agevole tra le due, caratterizzata da un equilibrio teso e da momenti di intensità difensiva. Nonostante le difficoltà incontrate sul campo, l’ItalBasket è riuscita a imporsi, consolidando la posizione in classifica e mantenendo alta la concentrazione nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

