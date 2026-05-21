Il 21 maggio 1972, una domenica di Pentecoste, un episodio ha coinvolto la Pietà di Michelangelo a Firenze. Durante l'apertura al pubblico, l'opera è stata danneggiata da un individuo che ha colpito la scultura con un martello, provocando danni visibili. Successivamente, sono stati riscontrati alcuni dettagli insoliti, tra cui un particolare del volto di Cristo che mostra un dente in più rispetto alle immagini storiche. La scultura è stata sottoposta a restauri e analisi per accertare le modifiche e i danni causati.

Firenze, 21 maggio 2026 – Era la mattina del 21 maggio 1972, domenica di Pentecoste, quando il geologo australiano László Tóth, verso le 11 e 30, scavalcò la balaustra, si avvicinò a quella che è tra le sculture cristiane più note al mondo, la Pietà di Michelangelo, e con un martello colpì la figura della Madonna alla testa, le staccò il naso e il braccio sinistro. Venne fermato e immobilizzato da visitatori e guardie. Quel giorno Papa Paolo VI si recò davanti alla statua a pregare. La notizia del danneggiamento fece il giro del mondo. Il capolavoro michelangiolesco è stato restaurato, tuttavia c'è qualcosa che forse in molti non hanno notato guardando la Pietà di Michelangelo, custodita nella Basilica di San Pietro a Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Pietà di Michelangelo, lo sfregio e quel particolare: Cristo ha un ‘dente in più’

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La Pietà: el mármol que ninguna madre debería entender | Miguel Ángel Mejor con

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#21maggio 1972 La Pietà di Michelangelo viene danneggiata da László Tóth un geologo ungherese insano di mente x.com

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