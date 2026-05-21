Accadde oggi | 21 maggio la Pietà di Michelangelo viene danneggiata

Il 21 maggio, la celebre scultura di Michelangelo, la Pietà, fu danneggiata da un uomo che le inflisse 15 colpi con un martello. L’aggressore era un geologo australiano di origini ungheresi, che si avvicinò alla statua situata in Vaticano e la colpì ripetutamente. L’incidente avvenne nel corso di una visita, provocando danni significativi alla scultura, che fu successivamente restaurata. L’episodio rimane uno dei momenti più noti di attacchi contro opere d’arte di grande valore storico e culturale.

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