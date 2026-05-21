Accadde oggi | 21 maggio la Pietà di Michelangelo viene danneggiata
Il 21 maggio, la celebre scultura di Michelangelo, la Pietà, fu danneggiata da un uomo che le inflisse 15 colpi con un martello. L’aggressore era un geologo australiano di origini ungheresi, che si avvicinò alla statua situata in Vaticano e la colpì ripetutamente. L’incidente avvenne nel corso di una visita, provocando danni significativi alla scultura, che fu successivamente restaurata. L’episodio rimane uno dei momenti più noti di attacchi contro opere d’arte di grande valore storico e culturale.
Domenica 21 maggio 1972, giorno della Pentecoste, alle 11:30 il geologo australiano di origini ungheresi, Laszlo Toth, che aveva gravi problemi psichiatrici, saltò al di là della balaustra e andò a colpire ripetutamente la Pietà di Michelangelo con un martello, mentre urlava “I am Jesus Christ, risen from the dead!” (“Sono Gesù Cristo, risorto dalla morte!”). Quindici furono le martellate che riuscì a infiggerle prima di essere fermato dalla polizia.Caddero a terra frammenti e schegge del capolavoro di Michelangelo. La Madonna subì danni maggiori: il braccio sinistro staccato, il gomito in frantumi, il velo fratturato in tre punti differenti, il naso, la palpebra dell’occhio sinistro. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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