La Peste Nera e il Mezzogiorno del Trecento Francesco Barra presenta Una pandemia medievale all' Archivio di Stato di Avellino
La Peste Nera del 1348, la crisi dell’Europa tardo-medievale e le conseguenze politiche, sociali ed economiche nel Mezzogiorno saranno al centro della presentazione del volume di Francesco Barra Una pandemia medievale. Regno di Napoli e Principato Ultra tra Peste Nera e Crisi del Trecento, in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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la peste nera ha avuto lo stesso impatto politico in Asia come in Europa? reddit
#19maggio 1503, #Venezia: nonostante un progressivo ritorno della peste, si decide che al presente questa città nostra non si è infectada che non si possi senza periculo alcuno far la Sensa x.com
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