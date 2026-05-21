La Peste Nera e il Mezzogiorno del Trecento Francesco Barra presenta Una pandemia medievale all' Archivio di Stato di Avellino

La Peste Nera del 1348, la crisi dell’Europa tardo-medievale e le conseguenze politiche, sociali ed economiche nel Mezzogiorno saranno al centro della presentazione del volume di Francesco Barra Una pandemia medievale. Regno di Napoli e Principato Ultra tra Peste Nera e Crisi del Trecento, in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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