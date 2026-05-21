La panic room il pugno nell’occhio le violenze | il racconto del deputato Carotenuto sulla Flotilla

Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani, a bordo di una delle navi della Flotilla intercettate dagli israeliani, sono tornati in Italia. Carotenuto ha descritto la presenza di una panic room, alcune scene di violenza e un pugno sferrato durante l’operazione. La vicenda ha coinvolto i membri della spedizione, con testimonianze che riferiscono di tensioni e di un intervento deciso durante l’intercettazione.

?Il deputato del M5S Dario Carotenuto ed il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi?della Flotilla intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Sono sbarcati all’aeroporto di Fiumicino, da un volo di linea da Atene. E accolti, tra gli altri, con abbracci, dai deputati Arturo Scotto (Pd) e del M5S,?Arnaldo Lomuti, Francesco Silvestri, Andrea Quartini, Alessandra Maiorino e Valentina Dorso. Presenti anche la mamma di Mantovani, Maria Gabriella, la vice Direttrice del Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva, e l’attivista Tony La Piccirella. «Umiliato e trattato come un criminale». «Eravamo diretti verso Port Said perché era in arrivo una tempesta quando siano stati abbordati», ha raccontato l’onorevole grillino. 🔗 Leggi su Open.online

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