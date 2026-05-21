Recentemente sono emerse testimonianze di donne che hanno denunciato violenze sessuali, con alcune vittime che hanno riferito di aver subito abusi dopo l'arresto. Tra le persone coinvolte ci sono membri di un'organizzazione chiamata Flotilla e alcuni esponenti politici del Movimento 5 Stelle. Un deputato del M5S ha confermato che ci sono denunce di violenze e ha dichiarato che le accuse sono state presentate alle autorità competenti, che stanno attualmente investigando sui fatti.

Tra gli italiani fermati e arrestati da Israele si sono anche l’inviato del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, e il deputato del M5S, Dario Carotenuto, che erano imbarcati sulla Global Sumud Flotilla assieme ad altri 430 attivisti. Entrambi sono sbarcati a Fiumicino e dunque rientrati in Italia. “Ci hanno picchiato selvaggiamente, ho preso un pugno in un occhio e dei calci. Ad un certo punto mi sembrava di non vedere più. Ho sentito donne denunciare violenze sessuali“, ha detto Carotenuto. “Abbiamo preso botte, ho visto anche donne colpite”, ha aggiunto Mantovani. Flotilla, il rientro degli italiani arrestati Mantovani e Carotenuto... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Flotilla, picchiati Mantovani del Fatto e Dario Carotenuto deputato M5S: "Donne denunciano violenze sessuali"

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