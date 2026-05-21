La Pallanuoto Como sbarca anche nel femminile | nasce la prima squadra in rosa

La società di pallanuoto di Como annuncia la creazione della sua prima squadra femminile senior, che si aggiunge alle attività già esistenti. La formazione, composta da atlete adulte, parteciperà al campionato regionale lombardo di Serie B. La nascita della squadra femminile coincide con il decimo anniversario dalla fondazione della società. Questa novità rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo sportivo e organizzativo dell’associazione. L’iniziativa mira a promuovere la partecipazione femminile nel settore della pallanuoto.

La Pallanuoto Como compie un nuovo passo nella propria crescita sportiva e organizzativa: nel decimo anniversario dalla fondazione nasce ufficialmente la prima squadra femminile senior della società, che parteciperà al campionato regionale lombardo di Serie B.Un progetto definito “nuovo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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