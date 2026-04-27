Il Giro d' Italia sbarca su Fortnite | la Corsa Rosa entra nel gaming

Il Giro d'Italia arriva nel mondo dei videogiochi, più precisamente su Fortnite, dove è stata introdotta una mappa dedicata alla corsa ciclistica. La mappa riproduce otto tappe del percorso reale, consentendo ai giocatori di pedalare virtualmente lungo le stesse strade. Per la prima volta, questa esperienza coinvolge anche elementi del Giro all’interno di un ambiente di gioco digitale. L’evento si inserisce in una strategia di collaborazione tra il mondo dello sport e il gaming.

La Corsa Rosa supera i confini del ciclismo e si lancia nel metaverso. Il Giro d’Italia debutta ufficialmente su Fortnite, il videogioco sviluppato da Epic Games con oltre 650 milioni di utenti registrati nel mondo, in un progetto che porta la 109ª edizione della corsa a tappe all’interno di uno degli ecosistemi digitali più popolari del pianeta. Il cuore dell’iniziativa, nata dalla collaborazione tra RCS Sport e NOVO Esports, è una mappa personalizzata che riproduce otto città del percorso ufficiale: Catanzaro, Napoli, la Cima del Blockhaus in Abruzzo, Viareggio, Aosta, Milano, Gemona del Friuli e Roma, sede del grande arrivo. Un ambiente concepito per gruppi di otto giocatori, con strade asfaltate, checkpoint intermedi e contenuti esclusivi, tra cui le iconiche maglie della gara.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Giro d'Italia sbarca su Fortnite: la Corsa Rosa entra nel gaming Notizie correlate Giro d’Italia a Fermo: dopo 54 anni torna la corsa rosa in cittàIl 16 maggio Fermo ospiterà il Giro d’Italia con la tappa Chieti-Fermo, segnando il ritorno della corsa rosa in città dopo un’assenza di 54 anni. Leggi anche: Il Giro d'Italia attraversa il Ravennate: l'attesa per la corsa rosa e le modifiche alla viabilità Panoramica sull’argomento Temi più discussi: FantaGiro d’Italia: la nostra partecipazione alla corsa rosa si fa ancora più coinvolgente - AVIS; Giro d'Italia 2026 · Squadre partecipanti e wild card ufficiali: elenco completo | Ciclismo su strada; FantaGiro d’Italia 2026: gioca e vinci premi esclusivi con la Corsa Rosa; Giro d’Italia 2026: Wolfie, la mascotte che accompagna la Corsa Rosa. Il Giro d'Italia sbarca su Fortnite: la Corsa Rosa entra nel gamingLa mappa permetterà di pedalare su otto tappe del percorso. Per la prima volta ci sarà una bicicletta come mezzo di spostamento nel videogioco ... gazzetta.it Il Giro d’Italia debutta su FortniteIl Giro d’Italia entra ufficialmente nel mondo del gaming e debutta su Fortnite, il celebre videogioco sviluppato da Epic Games. giroditalia.it #Giro109 / Le Tour d'Italie arrive sur Fortnite : la Corsa Rosa révolutionne le métavers avec vélos et étapes virtuelles. En partenariat avec Epic Games, 8 arrivées mythiques sont recréées pour viser le trophée Senza Fine et la Maglia Rosa. x.com La corsa rosa in regione e l'omaggio alla memoria del terremoto, il 30 maggio. Intervista con il presidente del comitato organizzatore - facebook.com facebook