La Palestra di Platone | filosofia teatro e pensiero contemporaneo nei musei della Basilicata

I Musei nazionali di Matera, gestiti dalla Direzione Regionale Musei Nazionali della Basilicata, hanno recentemente aperto una nuova mostra dedicata alla Palestra di Platone. La rassegna presenta reperti che collegano la filosofia antica, il teatro e il pensiero contemporaneo, offrendo un approfondimento sulla storia e le pratiche educative dell’antica Grecia. Tra gli oggetti esposti vi sono iscrizioni, frammenti di sculture e strumenti didattici dell’epoca, che offrono uno sguardo sulle attività culturali e intellettuali dell’epoca classica.

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