La Palestra di Platone | filosofia teatro e pensiero contemporaneo nei musei della Basilicata
I Musei nazionali di Matera, gestiti dalla Direzione Regionale Musei Nazionali della Basilicata, hanno recentemente aperto una nuova mostra dedicata alla Palestra di Platone. La rassegna presenta reperti che collegano la filosofia antica, il teatro e il pensiero contemporaneo, offrendo un approfondimento sulla storia e le pratiche educative dell’antica Grecia. Tra gli oggetti esposti vi sono iscrizioni, frammenti di sculture e strumenti didattici dell’epoca, che offrono uno sguardo sulle attività culturali e intellettuali dell’epoca classica.
I Musei nazionali di Matera – Direzione Regionale Musei Nazionali della Basilicata inaugurano la seconda edizione del progetto “In-cedere: il fluire del tempo in Lucania” con La Palestra di Platone, un percorso tra filosofia, teatro e riflessione contemporanea ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure. Protagonista del progetto sarà il filosofo e scrittore Simone Regazzoni, che guiderà il pubblico attraverso una serie di incontri diffusi nei musei e nei parchi archeologici della Basilicata tra maggio e settembre 2026. Il primo appuntamento è in programma giovedì 21 maggio al Museo archeologico nazionale di Muro Lucano con la conferenza “La notte appartiene agli amanti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
SIMONE REGAZZONI - Libertà. La vita secondo Diogene il Cinico
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