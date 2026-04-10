Uno sulle orme di Pitagora | al via in Basilicata il Festival della Filosofia in Magna Grecia 2026

Dal 8 al 12 aprile si svolge in Basilicata il Festival della Filosofia in Magna Grecia 2026, con un tema centrale dedicato all’Uno e alla figura di Pitagora. L’evento si tiene tra Matera, Metaponto, Miglionico e Pisticci, coinvolgendo diverse località della regione. La manifestazione presenta conferenze, incontri e approfondimenti che approfondiscono l’eredità filosofica e culturale lasciata dal pensatore greco.

È il tema dell’ Uno a caratterizzare l’edizione 2026 del Festival della Filosofia in Magna Grecia, in programma dall’8 al 12 aprile tra Matera, Metaponto, Miglionico e Pisticci, in un percorso che richiama la figura e l’eredità di Pitagora. Nato da un’idea di Giuseppina Russo, il festival rende omaggio al filosofo e alla sua scuola, proponendo un’esperienza immersiva che unisce filosofia, arte e territorio, con un focus particolare sugli adolescenti. L’inaugurazione a Metaponto tra storia e filosofia. La prima tappa si è svolta a Metaponto, con l’inaugurazione presso il Parco archeologico urbano. Qui, nei luoghi dove sorgeva la casa di Pitagora, nei pressi dell’oracolo di Apollo, circa 500 studenti hanno preso parte alla presentazione del festival. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Si parla di: Il tema Uno scelto per il Festival della Filosofia in Magna Grecia 2026 in programma a Matera, Metaponto, Miglionico e Pisticci.

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