La nuova truffa della merce danneggiata con cui si chiedono rimborsi illeciti attraverso foto false | come funziona
Recentemente, è stata segnalata una nuova truffa che coinvolge utenti della piattaforma di vendita online Vinted nella regione Emilia-Romagna, compresa Parma. In questa truffa, i malintenzionati inviano foto false di merce danneggiata per richiedere rimborsi illeciti. La truffa si basa sull'invio di immagini contraffatte che mostrano merce danneggiata o usurata, con l’obiettivo di ottenere rimborsi indebitamente. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a verificare attentamente le richieste di rimborso.
Codici Emilia-Romagna richiama l’attenzione dei cittadini su una nuova truffa che sta circolando in regione, Parma compresa, sulla piattaforma Vinted. Si tratta di una frode che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottenere rimborsi indebiti ai danni dei venditori.Dopo aver ricevuto il prodotto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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