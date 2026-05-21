L a serie Netflix in 8 episodi The Boroughs (I quartieri) è una storia in giallo con tocchi di soprannaturale in cui i buoni sono degli anziani e i cattivi dei mostri. Siccome è prodotta dai fratelli Duffer, è proprio una sorta di versione senior dello loro serie di ragazzini contro il Sottosopra, cioè Stranger Things. Il racconto gioca in modo mirabile con le paure di chi, superata la metà della vita, deve fare i conti con il dolore dei ricordi e l’inevitabile declino. Nel cast c’è un gruppo di attori davvero strepitosi, tra cui Alfred Molina, Bill Pullman e Geena Davis, attori che dimostrano che l’età è solo un numero. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › I film e le serie tv da vedere a maggio 2026 su Netflix The Boroughs, trama serie Netflix in 8 episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La nuova serie dei produttori di "Stranger Things" gioca in modo mirabile con il genere fantascienza e l'età che avanza

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