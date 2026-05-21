La nuova pianificazione urbana a Manfredonia | inizia la fase di partecipazione

Venerdì 29 maggio alle 18 si apre la fase di partecipazione per la nuova pianificazione urbana a Manfredonia. La consultazione coinvolgerà cittadini, associazioni e altre parti interessate, che potranno esprimere le proprie opinioni e proposte in merito alle modifiche previste nel piano. L’iniziativa si svolgerà presso una sede pubblica della città, dove sarà possibile prendere parte agli incontri e visionare i materiali informativi relativi alla proposta di sviluppo.

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Venerdì 29 maggio, alle 18.00, presso Palazzo dei Celestini inizierà la fase di partecipazione pubblica dedicata alla nuova pianificazione urbana del Comune di Manfredonia, un momento di confronto aperto con cittadini, professionisti e associazioni per costruire insieme le scelte strategiche che guideranno il futuro della città. Adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, rigenerazione urbana del fronte mare e riduzione di consumo del suolo saranno i temi oggetto del dibattito. L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare attivamente a questo importante percorso di ascolto e confronto, contribuendo alla definizione di obiettivi strategici per il futuro della nostra città 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La nuova pianificazione urbana a Manfredonia: inizia la fase di partecipazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: E' morto l'architetto Bernardo Rossi Doria, pioniere della pianificazione urbana a Palermo La nuova frontiera. Come l’Intelligenza Artificiale sta trasformando la pianificazione militare americanaWashington, 12 marzo 2026 – Dopo lo scoppio della guerra in Iran, negli Stati Uniti, il dibattito sull’Intelligenza Artificiale militare si sta... PIANO CASA MANFREDONIA Manfredonia, scontro sul Piano Casa: bocciate le richieste di limitare gli ampliamenti ediliziÈ stata la gestione degli ampliamenti edilizi e delle aree di espansione urbana il nodo più delicato del confronto politico e tecnico ... statoquotidiano.it Il Comune di Cosenza e NTT DATA presentano la nuova Piattaforma di Pianificazione UrbanaUn progetto all’avanguardia unico sul territorio nazionale fondato sulla tecnologia del Gemello Digitale del Territorio, per rispondere alla complessità della pianificazione urbana, integrando dati, ... datamanager.it