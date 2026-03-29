E' morto l' architetto Bernardo Rossi Doria pioniere della pianificazione urbana a Palermo

L'architetto e urbanista Bernardo Rossi Doria è deceduto a Roma all'età di 91 anni, dove era nato il 14 maggio 1934. Figura nota nel settore dell'urbanistica italiana, è stato considerato un pioniere della pianificazione urbana a Palermo e si è dedicato alla tutela del patrimonio storico e ambientale. La sua morte è stata comunicata nelle ultime ore.

Si è spento a 91 anni a Roma. Chiamato come esperto per il Piano regolatore generale di Carini, è stato a lungo professore ordinario dell'ateneo del capoluogo prima di ricongiungersi con la Capitale, sua città natale Figura di spicco nel panorama dell'urbanistica italiana e della difesa del patrimonio storico e ambientale, l'architetto e urbanista Bernardo Rossi Doria è morto all'età di 91 anni a Roma, dove era nato il 14 maggio 1934. L'annuncio della scomparsa, avvenuta venerdì 27 marzo, è stato dato, come riferisce l'Adnkronos, dalla famiglia, con la moglie Gaia Pallottino. Nel 1994 è diventato professore ordinario e viene chiamato dalla facoltà di Architettura dell’Università di Palermo dove insegna fino al 2006. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - E' morto l'architetto Bernardo Rossi Doria, pioniere della pianificazione urbana a Palermo Articoli correlati Leggi anche: Bernardo Rossi Doria: 91 anni di lotta per il paesaggio italiano Morto Mario Pianesi, il pioniere della MacrobioticaTolentino (Macerata), 26 marzo 2026 - È morto Mario Pianesi, pioniere di fama mondiale della Macrobiotica.