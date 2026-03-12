La nuova frontiera Come l’Intelligenza Artificiale sta trasformando la pianificazione militare americana

Dopo lo scoppio della guerra in Iran, negli Stati Uniti si intensificano le discussioni sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nella pianificazione militare. I militari stanno adottando tecnologie avanzate per migliorare le strategie e le operazioni sul campo. Le autorità statunitensi hanno annunciato investimenti significativi in questo settore, puntando su sistemi automatizzati e analisi dei dati in tempo reale.

Washington, 12 marzo 2026 – Dopo lo scoppio della guerra in Iran, negli Stati Uniti, il dibattito sull’Intelligenza Artificiale militare si sta spostando su un punto molto preciso: non tanto l’idea futuristica di armi completamente autonome, quanto l’uso dell’AI per velocizzare il ciclo decisionale che precede l’impiego della forza. In pratica, i sistemi di AI vengono sempre più considerati strumenti per ordinare masse di dati, individuare pattern, classificare minacce, suggerire priorità e aiutare i comandanti a decidere più in fretta. È qui che cambia davvero il baricentro della guerra: nella capacità di trasformare informazione in targeting operativo con tempi sempre più ridotti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

