Nelle cucine di ristoranti e nelle sale di accoglienza, si stanno introducendo robot che si muovono tra i tavoli portando le portate e rispondendo alle richieste in diverse lingue, incluso il dialetto locale. Accanto a questi, si utilizzano tavoli dotati di tecnologia che forniscono informazioni sui piatti, come allergeni e provenienza degli ingredienti. Questi dispositivi rappresentano un passo avanti nel settore dell’ospitalità, offrendo servizi più personalizzati e innovativi ai clienti.

Un robot che attraversa la sala con le portate, risponde in più lingue e sì, anche in dialetto. Un tavolo intelligente che racconta cosa c’è nel piatto, dagli allergeni alla provenienza degli ingredienti. Un frigo smart che, in hotel, suggerisce prodotti in base ai gusti e alle abitudini del cliente. Il ristorante del futuro non è fantascienza: è il terreno di sperimentazione di I-TexS, laboratorio dell’Università di Bologna dedicato all’innovazione nei servizi turistici, hospitality e ristorazione. Sarà presentato giovedì 28 all’Università di Parma. Responsabile scientifico è Giuseppe Cappiello, coordinatore del corso di laurea in Amministrazione e gestione delle imprese a Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La nuova frontiera dell’accoglienza. Robot in sala e tavoli intelligenti: "Servizi sempre più personalizzati"

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