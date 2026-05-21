La nuova adidas Tokyo è già salita sul podio delle sneaker più ambite del 2026
La sneaker adidas Tokyo sta attirando molta attenzione tra gli appassionati di calzature nel 2026. Già considerata tra le preferite dell'anno, ha conquistato un posto di rilievo nel mercato delle scarpe da ginnastica più desiderate. La sua popolarità si riflette nelle vendite e nel consenso tra gli utenti, che la scelgono come una delle opzioni principali. Sul mercato sono disponibili vari modelli e colorazioni, che continuano a suscitare interesse tra chi cerca uno stile distintivo e di tendenza.
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Song for the Mute e adidas reinterpretano la Tokyo. A volte non serve una sneaker completamente nuova per creare qualcosa di davvero fresco. Può bastare anche uno sguardo intelligente al passato, invece. Ed è proprio quello che hanno fatto Song for the Mute e adidas con il nuovo modello Tokyo. La silhouette si basa su una scarpa da corsa originale del 1964, sviluppata inizialmente per i Giochi Olimpici di Tokyo. All'epoca concepita come una scarpa da atletica funzionale, oggi diventa un ibrido stilistico tra running retrò, moda e praticità quotidiana. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Adidas Tokyo MJ Crystal Sky – A Ballet-Inspired Sneaker Review & Style Guide
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