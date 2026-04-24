Presentata la nuova collezione 2026 delle sneaker grisport per la città

È stata annunciata la nuova collezione di sneaker Grisport per il 2026, appartenente alla linea “City”. Questa gamma include modelli rivolti sia a uomini sia a donne, caratterizzati da diverse caratteristiche specifiche. La presentazione avviene in un contesto dedicato alla moda urbana, con attenzione alle qualità e ai dettagli tecnici delle calzature. La collezione si propone come un aggiornamento delle proposte di Grisport per il settore delle scarpe cittadine.

Grisport, per il 2026, presenta le nuove calzature della Linea “City”. Pensate sia per un pubblico maschile che femminile, si contraddistinguono per diverse caratteristiche. La soletta è in tessuto; il sottopiede è ai carboni attivi (anti-odore ed igienizzante); inserto in materiale ultraleggero 100% riciclato, le “molle” - create dall'espansione del PU nei fori dell'inserto posto sotto il sottopiede all'interno della suola - massaggiano il piede durante la camminata; l'intersuola è in poliuretano con microbolle d'aria ed il battistrada è antistatico ed antiscivolo. Il nuovo Support System® di cui è dotata, infine, garantisce un efficace bloccaggio del tallone ed è progettato per ottenere un controllo perfetto ed un'ottima resistenza.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Presentata la nuova collezione 2026 delle sneaker grisport per la città Notizie correlate Devisal by Grisport, le sneaker tra design tech e immaginario fantasyNel mondo delle sneaker contemporanee, dove design, tecnologia e cultura pop si intrecciano, anche i marchi con una lunga tradizione manifatturiera... Presentata la collezione Numismatica 2026 della Repubblica ItalianaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Presentata in anteprima la nuova collezione Elvis Lives x AS Roma con Hermoso e Giugliano a Terrazza Rinascente; Novità Cartier 2026: 4 punti chiave della nuova collezione; Parte 2 | La Design Week della moda; Tu sei un’isola: la nuova collezione di Chantecler presentata a Venezia. Serralunga 1825: nuova collezione con gli scarti di risoSerralunga 1825 al Salone del Mobile: nuova collezione con gli scarti di riso. Serralunga 1825 è presente al Salone del Mobile 2026, l’appuntamento più importante per il panorama internazionale dell’a ... laprovinciadibiella.it Presentata in anteprima la nuova collezione Elvis Lives x AS Roma con Hermoso e Giugliano a Terrazza RinascenteIl 22 aprile, nel corso dell’evento Shopping Night alla Terrazza Rinascente riservato a circa duecento ospiti selezionati di profilo business, è ... asroma.com Presentata a Roma l'indagine conoscitiva della Commissione lavori pubblici di Palazzo Madama. Il vicepresidente Basso (Pd): “Dobbiamo pianificare i prossimi venti anni, il rischio è di restare indietro” - facebook.com facebook L’operazione è stata presentata ufficialmente oggi x.com