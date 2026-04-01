La stampa estera demolisce l’Italia | Il più grande dramma del calcio mondiale Un’altra figuraccia

Diversi quotidiani esteri hanno criticato duramente l’Italia nel contesto calcistico, definendo la situazione come “il più grande dramma del calcio mondiale” e commentando con toni severi le recenti prestazioni della nazionale. Quotidiani come Olé, L'Équipe, Bild, Marca e AS hanno dedicato ampio spazio alle difficoltà e alle figuracce che hanno coinvolto il paese, sottolineando il livello delle recenti sfide sportive.

‹ › 1 5 Olé. Olé ‹ › 2 5 L'Équipe. L'Équipe ‹ › 3 5 Bild. Bild ‹ › 4 5 Marca. Marca ‹ › 5 5 AS. AS “Un’altra figuraccia per l’Italia ai Mondiali!”: è il titolo d’apertura della Bild, rinomato quotidiano tedesco sportivo, dopo il terzo fallimento consecutivo della Nazionale azzurra. 2018, 2022 e 2026: l’Italia ha mancato ancora una volta l’accesso alla Coppa del Mondo. Questa volta contro la Bosnia ai calci di rigore. E inevitabilmente si prende la scena anche nelle prime pagine dei quotidiani europei. Non solo Bild, infatti, anche diversi giornali sportivi spagnoli e francesi hanno dedicato l’apertura agli Azzurri. Breve ma chiarissimo il titolo de L’Équipe – più importante quotidiano sportivo francese – che scrive: “ Ciao Italia “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La stampa estera demolisce l’Italia: “Il più grande dramma del calcio mondiale”, “Un’altra figuraccia” Articoli correlati Leggi anche: Crozza imita Cazzullo e subito demolisce Petrecca: “La più grande figura di m… del giornalismo mondiale” La figuraccia di Petrecca diventa internazionale: le sue gaffe anche sulla stampa esteraI clamorosi errori del direttore di Rai Sport durante la cerimonia di apertura di Milano-Cortino sono finiti (tra gli altri) su Guardian e New York...