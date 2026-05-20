Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello Vip 2026, e la notizia ha attirato l’attenzione dei media stranieri. In meno di un giorno, diverse testate hanno pubblicato articoli in cui si fa riferimento alla sua parentela con Benito Mussolini, il dittatore italiano. Le reazioni commentano la presenza di una figura associata alla famiglia Mussolini in un reality televisivo, evidenziando come questa vicenda venga interpretata come un segnale di un rapporto meno teso con il passato fascista in Italia.

A meno di 24 ore dalla vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026 le testate giornalistiche estere si sono fiondate a commentare e riportare la notizia, sottolineando che “la nipote del dittatore Benito Mussolini” ha vinto un reality. Se l’ingresso di Mussolini nella Casa più spiata d’Italia era stato riportato da Variety – prestigiosa testata che si occupa prettamente di cinema e serie tv, raramente di reality – la sua vittoria nella finale ha riempito le pagine di siti inglesi, tedeschi, spagnoli, argentini che hanno ricostruito la carriera di Alessandra tra spettacolo e politica dando più risalto alle origini familiari da parte del padre Romano. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Alessandra Mussolini vince il GF Vip, la stampa estera reagisce: “L’Italia ha un rapporto rilassato col fascismo”

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