La Nimitz arriva nei Caraibi mentre sale la tensione tra Washington e l’Avana

Una nave militare statunitense è arrivata nei Caraibi in un momento di crescente tensione tra Washington e l’Avana. La situazione si è intensificata dopo che un ex leader cubano è stato formalmente incriminato, portando a un aumento delle tensioni politiche tra i due paesi. La presenza della nave si inserisce in un quadro di rafforzamento delle attività militari nella regione, mentre le relazioni tra gli Stati Uniti e Cuba appaiono sempre più tese.

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Dopo l’irrigidimento politico seguito alla nuova incriminazione di Raúl Castro, il confronto tra Stati Uniti e Cuba assume anche una dimensione militare. Il Comando Sud americano ha annunciato l’arrivo nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Uss Nimitz e del suo gruppo d’attacco, mentre cresce la pressione di Washington sull’Avana. L’incriminazione dell’ex presidente riguarda l’abbattimento di due aerei civili dell’organizzazione Brothers to the Rescue nel 1996, episodio in cui morirono quattro persone. Washington lega la vicenda alla responsabilità verso le vittime e le loro famiglie, mentre L’Avana la interpreta come parte di una campagna ostile contro il governo dell’isola. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La Nimitz arriva nei Caraibi mentre sale la tensione tra Washington e l’Avana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tension Rise! USS Nimitz (CVN 68) F-18 & F-35 Operation Epic Fury Arrive in Middle East Sullo stesso argomento Leggi anche: USA-Cuba, la portaerei USS Nimitz nei Caraibi: cresce la tensione con L’Avana Cuba, la Nimitz nei Caraibi: l’ombra americana torna sull’AvanaLa tensione tra Cuba e Stati Uniti entra in una fase nuova, con l’arrivo nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del suo gruppo... Gli Usa schierano la portaerei Nimitz nei Caraibi. Rubio: 'Cuba ha accettato 100 milioni di aiuti'L'annuncio su X del Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom). E' di ieri l'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Mosca ... ansa.it Tensione a Cuba, arriva la portaerei Usa nei Caraibi: Cercano un pretestoL’Avana ribadisce apertura al dialogo e denuncia il rischio di nuove pressioni politiche e militari da parte di Washington ... tg.la7.it