Nelle ultime settimane, la presenza della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del suo gruppo d’attacco nei Caraibi ha attirato l’attenzione internazionale. La nave, appartenente alla Marina degli Stati Uniti, ha attraversato la regione, suscitando reazioni da parte delle autorità locali e di altri attori globali. Questo spostamento si inserisce in un contesto di crescenti tensioni tra l’area caraibica e gli Stati Uniti, evidenziando la presenza militare americana nella regione. La mossa è stata confermata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle finalità.

La tensione tra Cuba e Stati Uniti entra in una fase nuova, con l’arrivo nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del suo gruppo d’attacco. La mossa del Comando Sud americano arriva nelle stesse ore in cui Washington ha formalizzato l’incriminazione dell’ex presidente Raúl Castro per l’abbattimento di due aerei di esuli avvenuto trent’anni fa. All’Avana il clima è quello dell’attesa più cupa, alimentato da una serie di segnali politici, militari e diplomatici che il governo cubano interpreta come parte di una pressione crescente da parte dell’amministrazione Trump. La comunicazione del Southcom, diffusa con un messaggio pubblico sui social, è stata letta come una dimostrazione di forza in un momento già carico di sospetti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cuba, la Nimitz nei Caraibi: l’ombra americana torna sull’Avana

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