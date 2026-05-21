La Newspaper Bag è il foglio di giornale più lussuoso di sempre | la nuova borsa Moschino costa 1350 euro

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Newspaper Bag è il nuovo accessorio di Moschino presentato nella collezione PrimaveraEstate 2026. La borsa ha la forma di un fascio di giornali avvolti da un cordino e viene venduta a 1350 euro. È considerata il modello più lussuoso mai realizzato dall’azienda, che ha deciso di proporla come un elemento distintivo della sua linea. La creazione ha attirato l’attenzione per il suo design insolito e per il prezzo elevato.

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La Newspaper Bag è la nuova creazione Moschino, della collezione PrimaveraEstate 2026: ha la forma di un fascio di giornali tenuti insieme da un cordino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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