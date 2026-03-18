E se vi dicessimo che la borsa più amata da tutte le celebrities costa appena 67 euro?
Una borsa molto popolare tra le celebrità costa solo 67 euro. Non si tratta di un modello di lusso o di marca, ma di una semplice tote in tessuto molto resistente. Nonostante abbia oltre 80 anni, questa borsa continua a essere apprezzata a Hollywood, dove viene indossata spesso dalle star. La sua semplicità e durabilità la rendono un accessorio che non passa mai di moda.
Da borsa per il ghiaccio a it-bag Il brand, fondato nel Maine nel 1912 da Leon Leonwood Bean, ha lanciato Ice Carrier (così si chiamava) nel lontano 1944: utilizzata inizialmente per trasportare, appunto, ghiaccio, vivande e legna, era realizzata con una tela in grado di resistere a un grosso carico, merito anche delle impunture e del fondo rinforzato. Questa prima versione in tessuto beige tinta unita, che riscosse già ai tempi un grande successo, proprio perché era molto robusta e versatile, fu poi rivisitata nel 1965 con un restyling a tema nautico che introduceva le famose maniglie blu (ora disponibili in 11 variante colore) a contrasto.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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