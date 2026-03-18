Una borsa molto popolare tra le celebrità costa solo 67 euro. Non si tratta di un modello di lusso o di marca, ma di una semplice tote in tessuto molto resistente. Nonostante abbia oltre 80 anni, questa borsa continua a essere apprezzata a Hollywood, dove viene indossata spesso dalle star. La sua semplicità e durabilità la rendono un accessorio che non passa mai di moda.

Da borsa per il ghiaccio a it-bag Il brand, fondato nel Maine nel 1912 da Leon Leonwood Bean, ha lanciato Ice Carrier (così si chiamava) nel lontano 1944: utilizzata inizialmente per trasportare, appunto, ghiaccio, vivande e legna, era realizzata con una tela in grado di resistere a un grosso carico, merito anche delle impunture e del fondo rinforzato. Questa prima versione in tessuto beige tinta unita, che riscosse già ai tempi un grande successo, proprio perché era molto robusta e versatile, fu poi rivisitata nel 1965 con un restyling a tema nautico che introduceva le famose maniglie blu (ora disponibili in 11 variante colore) a contrasto.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - E se vi dicessimo che la borsa più amata da tutte le celebrities costa appena 67 euro?

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