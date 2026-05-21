?LA NEUROBIOLOGIA DELLA MENZOGNA | DAI SEGNALI PSICO-FISIOLOGICI AI PROCESSI SUBLIMINALI

La menzogna è un fenomeno complesso studiato sia dalle scienze comportamentali sia dalle neuroscienze cognitive. La ricerca si concentra sui segnali psicofisiologici che possono rivelare un inganno e sui processi subliminali coinvolti nel mentire. Le analisi scientifiche cercano di identificare le risposte fisiologiche e mentali associate alla falsità, approfondendo i meccanismi cerebrali e le reazioni del corpo durante l’attività ingannevole. Questo campo di studio si occupa di analizzare come il cervello e il corpo reagiscono quando si mente.

? Un’analisi scientifica e psicologica sul comportamento umano Di Manila Scaramella?La menzogna rappresenta uno dei fenomeni più complessi nell’ambito delle scienze comportamentali e delle neuroscienze cognitive. L’atto di mentire non si esaurisce nella semplice alterazione del dato verbale, ma coinvolge un’articolata attivazione neurobiologica, psicofisiologica ed emotiva. Dal punto di vista relazionale, la simulazione di una realtà alternativa richiede l’elaborazione di costrutti logici complessi, la cui coerenza interna deve essere preservata attraverso un costante monitoraggio cognitivo.?Le più recenti evidenze neuroscientifiche confermano che la menzogna non è un atto passivo, bensì un processo ad alto carico cognitivo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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