La regina Elisabetta nacque a Londra il 21 aprile 1926, in una casa a schiera nel quartiere di Mayfair. A soli 25 anni salì al trono, diventando una figura di spicco della monarchia britannica. Durante il suo regno, fu nota per il suo stile elegante, spesso caratterizzato da look pastello, e per i segnali discreti inviati ai suoi assistenti. La sua vita pubblica e privata si intrecciò con numerosi eventi che ne hanno segnato il periodo di sovranità.

N ata a Londra il 21 aprile 1926 in una semplice casa a schiera – quel 17 Bruton Street, nel quartiere di Mayfair, che oggi ospita un ristorantino di cucina cinese – la regina Elisabetta ascese al potere ad appena 25 anni. Il suo era destinato a essere il regno più lungo d’Inghilterra. Battuta l’ava Vittoria, Elisabetta regnò, infatti, per 70 anni, dal 1952 al 2022. Ben 8251 persone furono invitate alla sua Incoronazione, avvenuta il 2 giugno 1953 e seguita in diretta da un pubblico di 27 milioni di spettatori in tutto il mondo. Nel corso delle decadi, l’instancabile sovrana rispose a oltre 3 milioni e mezzo di lettere e messaggi, inviò 37.500 cartoline di Natale, posò per 129 ritratti e intraprese oltre 260 viaggi all’estero.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dai look pastello ai segnali segreti ai suoi assistenti, la regina Elisabetta fu una monarca unica e inimitabile. Che non aveva paura di sporcarsi le mani

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