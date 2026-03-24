Insieme nel segno dell' inclusività | a Taormina scende in campo la Nazionale Italiana Attori

Grandi attori con un grande cuore sono pronti a scendere in campo per sostenere le attività di Associazione Autismo onlus al Centro diurno per l’Autismo di Nizza di Sicilia. La partita tra la Nazionale Italiana Attori e una rappresentativa di amministratori dei Comuni ionici scenderà in campo venerdì 27 marzo alle 10.30 allo stadio Valerio Bacigalupo. All’incontro con la stampa erano presenti istituzioni e partner privati che hanno deciso di supportare l’iniziativa. Il presidente della Nazionale Italiana Attori, Domenico Fortunato, ha cancellato la lunga attesa di queste settimane, ufficializzando la rosa degli artisti che parteciperanno alla partita. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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