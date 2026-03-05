Un evento speciale in ricordo di Silver Sirotti | la Nazionale Italiana Cantanti scende in campo al Morgagni per una partita benefica

La Nazionale Italiana Cantanti parteciperà a Forlì a una partita benefica al Morgagni per commemorare Silver Sirotti, il ferroviere che 52 anni fa si sacrificò durante l’attentato al treno Italicus. L’evento mira a onorare la memoria del giovane e coinvolge il pubblico in un momento di solidarietà e ricordo. La manifestazione si svolgerà con la partecipazione di diverse figure dello spettacolo e sport.

La Nazionale Italiana Cantanti scenderà in campo a Forlì per ricordare Silver Sirotti, il giovane ferroviere che 52 anni fa si sacrificò per salvare vite nell'attentato al treno Italicus. Per celebrare il valore del suo esempio, la famiglia Sirotti, il Comune di Forlì, Avis Comunale e il Club Forza Forlì hanno organizzato un evento benefico dal titolo "Partita del Dono". Giovedì 9 aprile, alle 20, nello stadio Morgagni di Forlì, la Nazionale Italiana Cantanti affronterà la Team Silver 1974, formazione composta da amici e compagni di gioventù del ferroviere, con la partecipazione di volti noti del territorio.

