La nave extra-lusso Explora II fa scalo a Brindisi | Qui un futuro da hub crocieristico

Questa mattina il porto di Brindisi ha accolto per la prima volta la nave extra-lusso Explora II, seconda unità della flotta Explora Journeys del gruppo MSC. La cerimonia di “Maiden Call” ha segnato l’arrivo ufficiale, evidenziando l’interesse crescente verso il turismo crocieristico internazionale in questa zona. La nave si è fermata nello scalo brindisino, aprendo così la strada a un possibile sviluppo nel settore crocieristico locale.

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