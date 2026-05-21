La nave extra-lusso Explora II fa scalo a Brindisi | Qui un futuro da hub crocieristico
Questa mattina il porto di Brindisi ha accolto per la prima volta la nave extra-lusso Explora II, seconda unità della flotta Explora Journeys del gruppo MSC. La cerimonia di “Maiden Call” ha segnato l’arrivo ufficiale, evidenziando l’interesse crescente verso il turismo crocieristico internazionale in questa zona. La nave si è fermata nello scalo brindisino, aprendo così la strada a un possibile sviluppo nel settore crocieristico locale.
BRINDISI – Il porto di Brindisi guarda sempre più al turismo crocieristico internazionale. Questa mattina si è svolta la cerimonia di “Maiden Call” di Explora II, seconda nave extra-lusso della flotta Explora Journeys del gruppo MSC, approdata per la prima volta nello scalo brindisino. Come da. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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