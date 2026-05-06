Brindisi accoglie la Explora II | 510 passeggeri tra lusso e territorio

Brindisi ha ricevuto l’arrivo della nave Explora II, che trasporta 510 passeggeri. La presenza dello yacht di grandi dimensioni ha attirato l’attenzione sul porto locale, portando un flusso di visitatori e attività commerciali legate all’accoglienza. La gestione dell’offerta gastronomica per i passeggeri è affidata a diverse strutture del territorio, pronte ad accogliere i visitatori con servizi dedicati.

? Cosa scoprirai Come influisce l'arrivo di uno yacht gigante sul porto di Brindisi?. Chi gestisce l'accoglienza gastronomica per i passeggeri della Explora II?. Perché il rapporto tra ospiti ed equipaggio è così elevato?. Dove si dirigerà la nave dopo aver lasciato il molo brindisino?.? In Breve Equipaggio di 640 unità assiste i 510 passeggeri della nave Explora Journeys.. Pro Loco Unpli Puglia Aps organizza degustazioni gastronomiche per i visitatori.. Imbarco di due passeggeri a Brindisi prima della rotta verso Lefkada.. Nave di 248 metri di lunghezza attracca dopo la sosta al Pireo.. La Explora II ha completato le manovre di ormeggio nel porto interno di Brindisi questa mattina, portando nel cuore della città 510 passeggeri della flotta luxury di Explora Journeys.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brindisi accoglie la Explora II: 510 passeggeri tra lusso e territorio Notizie correlate Explora II approda nel porto interno: centinaia di passeggeri visitano la cittàBRINDISI – Dopo l’arrivo, lo scorso 11 aprile, della Explora I, il porto di Brindisi accoglie un’altra protagonista del turismo crocieristico di alta... Explora II: nuovi itinerari tra Mediterraneo e Nord Africa nel 2026? Cosa scoprirai Quali nuove mete mediterranee sostituiranno le rotte in Medio Oriente? Perché Explora Journeys ha annullato i viaggi verso il Medio...