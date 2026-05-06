Explora II approda nel porto interno | centinaia di passeggeri visitano la città

Il porto di Brindisi ha accolto la nave da crociera Explora II, arrivata dopo l’arrivo della Explora I il 11 aprile. Centinaia di passeggeri sono scesi a terra per visitare la città, che si prepara ad ospitare nuove presenze di navi di lusso. La presenza di queste imbarcazioni richiama l’attenzione sul turismo via mare nella zona.

BRINDISI – Dopo l’arrivo, lo scorso 11 aprile, della Explora I, il porto di Brindisi accoglie un’altra protagonista del turismo crocieristico di alta gamma. Nella mattinata odierna ha infatti completato le operazioni di ormeggio, nel porto interno, la Explora II, seconda unità della flotta.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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