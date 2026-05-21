La moda dei profumi al latte

Da ilpost.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, molti profumi hanno iniziato a includere la parola “latte” nel loro nome, attirando l'attenzione del pubblico. Questa tendenza si è diffusa principalmente attraverso campagne pubblicitarie e strategie di marketing che puntano sull’immaginario associato a questa parola. Tuttavia, non ci sono prove che i prodotti contengano effettivamente ingredienti a base di latte. La scelta dei nomi sembra più un tentativo di evocare sensazioni di morbidezza e dolcezza, piuttosto che riflettere caratteristiche specifiche dei profumi stessi.

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Quelli che ce l'hanno nel nome si sono molto diffusi negli ultimi anni, ma più per l'immaginario che evoca che per l'odore che ha Bianco Latte è un profumo creato nel 2021 da un laboratorio di nicchia della provincia di Arezzo che negli ultimi tre anni in Italia è diventato uno dei più di moda e dei più virali sui social. Per descriverlo online si dice che sa «di latte e biscotti», o di «caramelle al latte» e ancora di «latte condensato». A volte invece gli utenti che ne parlano si allontanano dall’immaginario gastronomico, e dicono che indossare Bianco Latte «è come mettersi addosso una coperta di cashmere», che è «una coccola avvolgente». 🔗 Leggi su Ilpost.it

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