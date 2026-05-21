Negli ultimi anni, molti profumi hanno iniziato a includere la parola “latte” nel loro nome, attirando l'attenzione del pubblico. Questa tendenza si è diffusa principalmente attraverso campagne pubblicitarie e strategie di marketing che puntano sull’immaginario associato a questa parola. Tuttavia, non ci sono prove che i prodotti contengano effettivamente ingredienti a base di latte. La scelta dei nomi sembra più un tentativo di evocare sensazioni di morbidezza e dolcezza, piuttosto che riflettere caratteristiche specifiche dei profumi stessi.

Quelli che ce l'hanno nel nome si sono molto diffusi negli ultimi anni, ma più per l'immaginario che evoca che per l'odore che ha Bianco Latte è un profumo creato nel 2021 da un laboratorio di nicchia della provincia di Arezzo che negli ultimi tre anni in Italia è diventato uno dei più di moda e dei più virali sui social. Per descriverlo online si dice che sa «di latte e biscotti», o di «caramelle al latte» e ancora di «latte condensato». A volte invece gli utenti che ne parlano si allontanano dall’immaginario gastronomico, e dicono che indossare Bianco Latte «è come mettersi addosso una coperta di cashmere», che è «una coccola avvolgente». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La moda dei profumi al “latte”

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