I profumi al miele sono tra i più richiesti per la primavera 2026. La loro popolarità cresce grazie all'interesse verso le fragranze gourmand, che combinano note dolci e avvolgenti. Diverse case di profumeria hanno lanciato nuove creazioni che valorizzano questa nota, rendendo i profumi al miele tra i preferiti nelle tendenze di stagione. Gli appassionati cercano fragranze che richiamino sensazioni di calore e dolcezza, ideali per il periodo primaverile.

Sono i profumi al miele i più desiderati. Sulla scia della passione per le note gourmand, che dopo l’impennata zuccherina dei mesi più freddi ha dato il benvenuto alla primavera con c ostruzioni sofisticate a dominanza fruttata (basta con pop corn, caramello e altre suggestioni infantili, insomma) oggi il miele fa fare un ulteriore step alle fragranze più amate del momento. Profumi al miele: le ragioni del successo. Foto Getty Images La conferma arriva da Google, dove le ricerche collegate ai profumi al miele sono aumentale del 187 per cento tra la fine di gennaio e l’inizio di aprile. Il segreto del successo non va cercato solo nella passione imperante per i gourmand, ma anche nel fatto che il miele è un ingrediente che sa addolcire senza risultare stucchevole, dando sempre carattere e struttura alle fragranze che lo contengono.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Scopri i segreti dei profumi al miele, i più desiderati della primavera 2026

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