La CISL ha partecipato di recente a un incontro con la Conferenza dei sindaci del Valdarno, tenutosi a San Giovanni Valdarno. Durante l’appuntamento si sono discussi principalmente questioni legate alla sanità territoriale e alla filiera della moda, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni locali e dei sindacati. L’incontro ha visto confrontarsi varie figure del territorio su temi di interesse comune.

Arezzo, 14 marzo 2026 – Nei giorni scorsi a San Giovanni Valdarno si è svolta la Conferenza dei sindaci del Valdarno, occasione di confronto sui principali temi che riguardano il territorio. All’incontro ha partecipato anche la CISL di Arezzo insieme alle proprie federazioni di categoria. A nome della Confederazione è intervenuto il segretario generale Mauro Cerofolini, che ha sottolineato l’importanza di mantenere aperto il confronto con le istituzioni locali sui temi dello sviluppo, del lavoro e della qualità dei servizi pubblici, lasciando poi spazio agli interventi delle categorie sui singoli argomenti affrontati. E’ stato affrontato anche il tema della sanità territoriale e, in particolare, la situazione del punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia, presidio sanitario fondamentale per tutto il Valdarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valdarno, CISL al confronto con la Conferenza dei sindaci: sanità territoriale e filiera della moda al centro

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