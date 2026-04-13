Al Vinitaly Arianna Fontana promuove i vini di Valtellina

Al Vinitaly, il principale salone internazionale dedicato a vino e distillati, la campionessa olimpica Arianna Fontana ha partecipato come rappresentante della Valtellina. L'evento si tiene a Verona e durerà fino al 15 aprile. Fontana ha promosso i vini della provincia di Sondrio, evidenziando il legame tra lo sport e le eccellenze locali.

La campionessa olimpica Arianna Fontana, brand ambassador della Valtellina, ha rappresentato con orgoglio la provincia di Sondrio in occasione di Vinitaly, il più importante salone internazionale dedicato al vino e ai distillati, in programma a Verona fino al 15 aprile.Presente nella giornata.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Arianna Fontana al Vinitaly: l’oro olimpico promuove la ValtellinaOggi, domenica 12 aprile 2026, l’attenzione si sposta sul padiglione Lombardia del Vinitaly a Verona, dove Arianna Fontana, l’atleta di Polaggia di... Al Vinitaly il Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina racconta un territorio unico tra Nebbiolo e innovazioneIl Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina rinnova la propria presenza a Vinitaly con alcune iniziative volte a valorizzare e a raccontare...