La nuova puntata di Altre Indagini su Matteo Messina Denaro
Nella nuova puntata di Altre Indagini, Stefano Nazzi approfondisce la figura di Matteo Messina Denaro, uno dei boss mafiosi più ricercati in Italia. Vengono ricostruiti i principali crimini attribuiti a lui, le tappe della sua lunga latitanza e l’arresto avvenuto in passato. Il racconto si concentra sui fatti e sui dettagli noti pubblicamente, senza aggiungere interpretazioni o analisi personali.
Per trent’anni Matteo Messina Denaro è rimasto latitante. L’ultimo tra i capi della Cosa Nostra dell’epoca stragista a essere ancora in circolazione, è stato a lungo considerato imprendibile. Dopo l’arresto di Bernardo Provenzano, nel 2006, rimase l’unico in libertà tra i capi mafiosi più spietati e influenti, e l’unico dei pochi che avevano partecipato nel 1992 alla “riunione di Castelvetrano”, da cui ebbe inizio la strategia stragista: quella di colpire personaggi simbolo, persone con ruoli istituzionali o molto popolari, anche fuori dalla Sicilia, per fare pressioni sullo Stato affinché alleggerisse le posizioni dei mafiosi in carcere. E poi, a gennaio 2023, Messina Denaro è stato trovato e arrestato. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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++ Le indagini, che hanno interessato anche altre 67 persone, hanno portato alla luce un presunto sistema organizzato finalizzato alla produzione di false attestazioni di residenza ++ - facebook.com facebook