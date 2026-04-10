Nella nuova puntata di Altre Indagini, Stefano Nazzi approfondisce la figura di Matteo Messina Denaro, uno dei boss mafiosi più ricercati in Italia. Vengono ricostruiti i principali crimini attribuiti a lui, le tappe della sua lunga latitanza e l’arresto avvenuto in passato. Il racconto si concentra sui fatti e sui dettagli noti pubblicamente, senza aggiungere interpretazioni o analisi personali.

Per trent’anni Matteo Messina Denaro è rimasto latitante. L’ultimo tra i capi della Cosa Nostra dell’epoca stragista a essere ancora in circolazione, è stato a lungo considerato imprendibile. Dopo l’arresto di Bernardo Provenzano, nel 2006, rimase l’unico in libertà tra i capi mafiosi più spietati e influenti, e l’unico dei pochi che avevano partecipato nel 1992 alla “riunione di Castelvetrano”, da cui ebbe inizio la strategia stragista: quella di colpire personaggi simbolo, persone con ruoli istituzionali o molto popolari, anche fuori dalla Sicilia, per fare pressioni sullo Stato affinché alleggerisse le posizioni dei mafiosi in carcere. E poi, a gennaio 2023, Messina Denaro è stato trovato e arrestato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La nuova puntata di Altre Indagini su Matteo Messina Denaro

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++ Le indagini, che hanno interessato anche altre 67 persone, hanno portato alla luce un presunto sistema organizzato finalizzato alla produzione di false attestazioni di residenza ++ - facebook.com facebook