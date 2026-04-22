In Friuli-Venezia Giulia, i termini per la presentazione delle candidature per le elezioni amministrative sono scaduti ieri alle ore 12. Con questa data si sono definiti i nomi dei candidati che si confronteranno nelle elezioni di undici comuni della regione, tra cui Cividale, considerata il centro nevralgico delle sfide elettorali. I candidati si preparano ora a confrontarsi nelle prossime settimane prima del voto.

Il quadro per i prossimi rinnovi amministrativi in Friuli-Venezia Giulia è ora definitivo: con la scadenza dei termini avvenuta ieri, 21 aprile, a mezzogiorno, si conoscono tutti i candidati che si sfideranno per la guida degli undici comuni coinvolti. Il voto sarà chiamato a decidere il futuro di 35.600 elettori tra domenica 24 maggio, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, con le urne aperte dalle 7 alle 15. Scenari frammentati e la sfida cruciale a Cividale. La competizione elettorale non presenta un volto unico, ma si divide in dinamiche profondamente diverse tra i vari territori. Il centro nevralgico della tornata politica diventa Cividale, dove la frammentazione delle forze in campo promette una contesa serrata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FVG, sfide elettorali nei 11 comuni: Cividale è il cuore del voto

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